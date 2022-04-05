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Факти / Україна

Вдесятеро менше: мер Бучі розповів, скільки людей мешкає у місті зараз

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Вдесятеро менше: мер Бучі розповів, скільки людей мешкає у місті зараз

Після повернення Бучі під контроль українських військових у місті залишилося лише 3700 осіб. У 2021 році населення Бучі оцінювалося у 30 тис. осіб.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Анатолій Федорук.

Він також нагадав, що наразі мешканцям міста, які евакуювалися до окупації, краще не повертатися додому, оскільки триває зачистка та розмінування.

– Уже четвертий день відповідні фахові спеціалісти працюють. Особливо у тих локаціях, де були укріплення, де стояла артилерія рашистів. Там працюють сапери, аби дати безпечні коридори – транспортні та пішохідні. Також йде робота у багатоквартирних будинках, соціальних об’єктах і приватних садибах. Тому що російський окупант зайшов буквально у кожне помешкання, – заявив Анатолій Федорук.

Нацполіція та представники тероборони забезпечують постійне патрулювання житлових будинків, щоб не допустити випадків мародерства з боку самих мешканців Бучі.

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