За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.
Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України.
Карта бойових дій в Україні Deep State на 5 квітня 2022
Умовні позначення на карті:
- Червоні ділянки – захоплені російськими військами.
- Сині ділянки – території, звідки вибито російські війська.
У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.
Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 05.04.2022
Карта бойових дій в Україні
Ситуація на фронті в Україні станом на 5 квітня 2022 року
На ранок 5 квітня окупанти здійснюють перегрупування своїх військ та готуються до наступальної операції на сході України. Вони переміщують війська до міста Валуйки з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.
Також ворог продовжує блокувати Харків, обстрілюючи у місті житлові квартали, лікарні та інфраструктуру міста.
Російські війська намагаються відновити наступ у бік Слов’янська. У напрямку на Барвінкове мають частковий успіх – окупанти взяли під контроль населений пункт Бражківка. Ворог наступав і у напрямку на населений пункт Сулигівка, успіху не мав.
Усі зусилля терористи зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива.
Уночі 4 квітня ворог поцілив ракетою в інфраструктурний об’єкт Одеси.
Зачепило уламками після бомбардування армії РФ об’єкт критичної інфраструктури в Тернопільській області.
Семеро людей загинули, 34 дістали поранень (серед них троє – діти) унаслідок обстрілу Слобідського району Харкова.
Зафіксували Збройні сили України розвідувальні дії ворога за допомогою безпілотника в районі Барвінкового та намагання відновити міст через річку Сіверський Донець в районі Ізюма. Безуспішно провели розвідку боєм загарбники й поблизу Бражківки.
Відбили українські захисники спробу наступу армії РФ у Мар’їнці Донецької області.
Під обстріли росіян потрапили Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ.
Залишається у блокаді й Маріуполь. Станом на ранок 4 квітня не спрацював зелений коридор, обіцяний для Товариства Червоного Хреста.
Майже всі міста Луганської області упродовж доби перебували під постійним мінометним вогнем. Усюди палали пожежі.
Через артобстріл ворога в Новодружеську загинули два волонтери, які видавали гуманітарну допомогу людям.
Уранці 4 квітня російські військові обстріляли спальні райони Миколаєва, а напередодні увечері – місто Очаків.
Лунали обстріли і на території всієї Херсонської області, особливо на кордонах Дніпропетровської та Миколаївської областей.
У селах регіону – критична ситуація. У людей немає світла, води, ліків та продуктів.
У Чернігівській області ЗСУ перевіряють звільнені від окупантів села.
Триває зачистка та розмінування в Бучанському, Вишгородському та Броварському районах Київської області.
У громадах, які перебували під окупацією, фіксують заподіяні загарбниками злочини, відновлюють газо- та електропостачання, зв’язок, завозять гуманітарну допомогу.
Втрати росіян в Україні станом на 4 квітня 2022 року
- близько 18,3 тис. особового складу,
- 647 танків,
- 1 844 бойові броньовані машини,
- 330 одиниць артилерійських систем,
- 107 одиниць реактивних систем залпового вогню,
- 54 одиниці засобів протиповітряної оборони,
- 147 літаків,
- 134 гелікоптери,
- 1 273 одиниці автомобільної техніки,
- сім кораблів (катерів),
- 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
- 92 безпілотники оперативно-тактичного рівня,
- 25 одиниць спеціальної техніки.
- чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.
Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.
Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
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Фото: Генеральний штаб ЗСУ