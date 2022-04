За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України.

Карта бойових дій в Україні Deep State на 5 квітня 2022

Умовні позначення на карті:

Червоні ділянки – захоплені російськими військами.

– захоплені російськими військами. Сині ділянки – території, звідки вибито російські війська.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 05.04.2022

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 5 квітня 2022 року

На ранок 5 квітня окупанти здійснюють перегрупування своїх військ та готуються до наступальної операції на сході України. Вони переміщують війська до міста Валуйки з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Також ворог продовжує блокувати Харків, обстрілюючи у місті житлові квартали, лікарні та інфраструктуру міста.

Російські війська намагаються відновити наступ у бік Слов’янська. У напрямку на Барвінкове мають частковий успіх – окупанти взяли під контроль населений пункт Бражківка. Ворог наступав і у напрямку на населений пункт Сулигівка, успіху не мав.

Усі зусилля терористи зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива.

Уночі 4 квітня ворог поцілив ракетою в інфраструктурний об’єкт Одеси.

Зачепило уламками після бомбардування армії РФ об’єкт критичної інфраструктури в Тернопільській області.

Семеро людей загинули, 34 дістали поранень (серед них троє – діти) унаслідок обстрілу Слобідського району Харкова.

Зафіксували Збройні сили України розвідувальні дії ворога за допомогою безпілотника в районі Барвінкового та намагання відновити міст через річку Сіверський Донець в районі Ізюма. Безуспішно провели розвідку боєм загарбники й поблизу Бражківки.

Відбили українські захисники спробу наступу армії РФ у Мар’їнці Донецької області.

Під обстріли росіян потрапили Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ.

Залишається у блокаді й Маріуполь. Станом на ранок 4 квітня не спрацював зелений коридор, обіцяний для Товариства Червоного Хреста.

Майже всі міста Луганської області упродовж доби перебували під постійним мінометним вогнем. Усюди палали пожежі.

Через артобстріл ворога в Новодружеську загинули два волонтери, які видавали гуманітарну допомогу людям.

Уранці 4 квітня російські військові обстріляли спальні райони Миколаєва, а напередодні увечері – місто Очаків.

Лунали обстріли і на території всієї Херсонської області, особливо на кордонах Дніпропетровської та Миколаївської областей.

У селах регіону – критична ситуація. У людей немає світла, води, ліків та продуктів.

У Чернігівській області ЗСУ перевіряють звільнені від окупантів села.

Триває зачистка та розмінування в Бучанському, Вишгородському та Броварському районах Київської області.

У громадах, які перебували під окупацією, фіксують заподіяні загарбниками злочини, відновлюють газо- та електропостачання, зв’язок, завозять гуманітарну допомогу.

Втрати росіян в Україні станом на 4 квітня 2022 року

близько 18,3 тис. особового складу,

647 танків,

1 844 бойові броньовані машини,

330 одиниць артилерійських систем,

107 одиниць реактивних систем залпового вогню,

54 одиниці засобів протиповітряної оборони,

147 літаків,

134 гелікоптери,

1 273 одиниці автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

92 безпілотники оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки.

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ