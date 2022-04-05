Як ти далі житимеш: пенсіонер звернувся до сина-зрадника, який вбиває українців

Пенсіонер з Хмельницької області Віктор Черній звернувся до свого сина Андрія – колишнього нацгвардійця, який у 2014 році зрадив Україну і приєднався до лав Росгвардії. Зараз він керує бойовим підрозділом, який перебуває на території Херсонської області і вбиває українців.

У розмові зі співробітниками СБУ чоловік запевнив, що засуджує війну РФ проти України та вбивства мирного населення і погодився записати звернення до свого сина.

– У нас в Україні гинуть люди, синок! Діти гинуть, бомблять! Кидай службу, не виконуй наказів своїх командирів, бо інакше я не знаю, як нам жити, синок! Як тобі жити!? – сказав чоловік звертаючись до сина.

Андрій Черній після анексії Криму отримав громадянство країни-окупанта, вищу посаду і продовжив службу у Сімферополі, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, був передислокований на Херсонщину. Батьки кажуть, що дізналися про зраду сина від правоохоронців.