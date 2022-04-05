Від початку широкомасштабної війни Росії проти України постраждала більше ніж 431 дитина. За офіційними даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 5 квітня 165 дітей загинуло та 266 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, ці цифри не остаточні, оскільки їх ще намагаються встановити в місцях ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема, у місті Маріуполь, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Але вже відомо, що найбільше дітей постраждали у Київській області – 77, Донецькій – 78, Харківській – 61, Чернігівській – 49, Миколаївський – 35, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Києві – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

4 квітня внаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва загинула дитина. Під час окупації смт Ворзель Київської області російські загарбники кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де перебували 14-річна дитина та жінка, після чого відкрили вогонь, внаслідок якого дитина загинула на місці, а матір – через два дні у тому ж підвалі.

Також у Бучі Київської області внаслідок одного з обстрілів загинули шестеро людей, серед яких одна дитина.

Крім того, від початку широкомасштабної війни Росії проти України через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.