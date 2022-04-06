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Факти / Україна

ЗСУ на Сході відбили ворожі атаки та знищили до 80 противників

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Втрати техніки РФ_знищена російська техніка

На Сході Збройні сили України відбили атаки ворога та десятки одиниць російської техніки.

Про це повідомила пресслужба Операції об’єднаних сил.

– Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито дев’ять атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам, – зазначили вони.

Крім того, українські захисники знищили чотири танки, 24 одиниці броньованої та 20 одиниць автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем противника. Також вони захопили один російський танк.

Водночас підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили шість безпілотних літальних апаратів ворога.

Оперативне командування Схід також зазначило, що у ході боїв наші воїни знищили до 80 російських загарбників.

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Джерело: Штаб ООС

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