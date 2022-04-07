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Факти / Україна

Чернігів та Суми фактично врятували Україну від розподілу на частини – Арестович

Маліновська Ангеліна
Олексій Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що якби російські війська обійшли Чернігів, то вони перерізали б дороги, які ведуть зі Львова до Донецька.

– Чернігів зробив дуже важливу річ, якби росіяни обійшли Чернігів, то вони б перерізали дороги, що йдуть зі Львова до Донецька. Чернігів та Суми фактично врятували Україну від розрізання на частини, та Київ. Тож приїхали сказати спасибі, – каже радник президента.

Також він зазначив, що ні про який добровільний відхід російських військ і мови не йде, це лише результат того, що зробили ЗСУ та тероборона.

Нагадаємо, що 4 квітня відновили сполучення між Черніговом та Києвом, проте відновлення зруйнованих об’єктів та будинків у Чернігівській області може зайняти тривалий час.

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