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Факти / Україна

Чи будуть бомбосховища у новобудовах: норми та правила пропишуть в законі

Валентина Летяк редакторка стрічки
Підземний паркінг

У вимогах до новобудов планується прописати обов’язкову наявність бомбосховищ. Народна депутатка, лідер партії Слуга народу Олена Шуляк повідомила, що це питання планується урегулювати на законодавчому рівні – з прописаними нормами та правилами.

– Впевнена, це має стати однією з вимог користувачів такого житла та приміщень. Тобто, покупці житла звертатимуть на це увагу – чи є в будинку сучасні безпечні та комфортні бомбосховища та паркінги. Тому як варіант розглядаємо проєктування нових будинків з укріпленим підземним паркінгом, який у майбутньому може виконувати роль надійного бомбосховища, – пояснила вона.

За її словами, потреба в укриттях у наших домівках прийшла з війною Росії проти України.

– Хотілося б вірити, що в майбутньому вони ніколи не знадобляться. Втім, з такими сусідами-нелюдами доводиться остерігатися. Тому в Україні будуть переосмислювати та перезапускати життєдіяльність постраждалих міст з урахуванням необхідності надійних укриттів, – додала Шуляк.

Вона нагадала, що вже розробляється план відновлення житлових будинків та інфраструктури, зокрема, у першому читанні проголосований законопроєкт №7198, яким передбачена відбудова за рахунок держави.

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Фото: Олена Шуляк

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