Дніпропетровську область атакували з повітря: влучили в нафтобазу та завод

Уночі 6 квітня російські військові атакою з повітря влучили в нафтобазу та один із заводів на території Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Унаслідок дій ворога нафтобазу з пальним знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я.
– Там сильна пожежа – горить пальне, – зазначає Валентин Резніченко
Нині обласна влада з’ясовує інформацію про кількість постраждалих.
Повідомити її обіцяють, щойно отримають дані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 42-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко