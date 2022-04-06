Дніпропетровську область атакували з повітря: влучили в нафтобазу та завод

Уночі 6 квітня російські військові атакою з повітря влучили в нафтобазу та один із заводів на території Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Унаслідок дій ворога нафтобазу з пальним знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я.

– Там сильна пожежа – горить пальне, – зазначає Валентин Резніченко

Нині обласна влада з’ясовує інформацію про кількість постраждалих.

Повідомити її обіцяють, щойно отримають дані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 42-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко