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Факти / Україна

Евакуація з Дніпра: розклад поїздів на 6 квітня 2022 року

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
потяги в Україні

Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 6 квітня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

Розклад потягів з Дніпра

  • 03:52 – 91/92 Одеса-Головна – Лозова*
  • 04:45 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
  • 05:37 – 85/86 Львів – Запоріжжя-1*
  • 05:37 – 87/88 Ковель – Запоріжжя-1*
  • 06:23 – 795/796 Дніпро – Харків-Пас.*
  • 09:27 – 3/4 Львів – Запоріжжя-1*
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм*
  • 14:26 – 42/41 Дніпро – Трускавець*
  • 16:34 – 4/3 Запоріжжя-1 – Львів*
  • 17:30 – 231/232 Дніпро – Львів*
  • 17:39 – 86/85 Запоріжжя-1 – Львів*
  • 17:39 – 88/87 Запоріжжя-1 – Ковель*
  • 21:37 – 91/92 Краматорськ – Одеса-Головна*
  • 23:11 – 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

    * квитки в продажу

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

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Фото: Depositphotos

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