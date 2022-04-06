Мер Скадовська виїхав з міста через постійні погрози з боку окупантів

Мер Скадовська (Херсонська область) Олександр Яковлєв, якого в середині березня вже викрадали російські окупанти, сьогодні в соцмережі повідомив, що довелося виїхати з міста через постійні погрози з боку агресорів.

– Зважаючи на постійні погрози та “пропозиції” до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста. Розумію, що для багатьох було б спокійніше, якби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно – або співпрацюєш, або ідеш у підвал, – пояснив він.

Яковлєв сказав, що зараз він вже у безпечному місці, на постійному зв’язку з заступниками і продовжує працювати в дистанційному режимі.

За його словами, робота в місті та громаді налагоджена, тобто поки що без суттєвих змін.

– Плануємо виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня. Україна велика та неподільна. Усі націлені і працюють на перемогу, яка неодмінно буде, – наголосив мер Скадовська.

Російські військові 16 березня викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря виконкому Юрія Палюха.

Мешканці міста з українськими прапорами прийшли до будівлі міськради та почали вимагати звільнити мера та секретаря.

Того ж дня Яковлєва відпустили, він повернувся до своїх службових обов’язків.

Фото: Олександр Яковлєв