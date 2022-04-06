Нардепи пропонують визнати воєнні злочини РФ в Україні геноцидом українців

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №7250 про визнання злочинних дій Росії, що відбуваються на території України з 24 лютого, геноцидом української нації.

Документ передбачає, що українські правоохоронні органи повинні забезпечити розслідування злочинів геноциду та притягнення винних до встановленої законом кримінальної відповідальності через механізми національного та міжнародного судочинства.

Також автори постанови пропонують закликати іноземні держави та міжнародні організації сприяти розслідуванню злочинів Російської Федерації, її збройних формувань та репресивних органів на території України, забезпечити невідворотність покарання організаторів та виконавців цих злочинів, надати Україні необхідну зброю та іншу допомогу у протидії російській агресії.

Водночас Кабінету міністрів хочуть доручити вжити заходів для вшанування пам’яті жертв геноциду української нації, надання допомоги потерпілим та сім’ям загиблих.

Раніше віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук заявила, що Міжнародний трибунал, світова спільнота повинні визнати злочини росіян в Україні актом геноциду щодо цивільного населення.

Вона просить світову спільноту долучитись до вивчення багатьох страшних злочинів проти мирного населення, скоєних російською армією.