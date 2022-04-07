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Факти / Україна

Наземний наступ РФ на Луганщину може розпочатися через 3-4 дні — голова ОВА

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Наземний наступ РФ на Луганщину може розпочатися через 3-4 дні — голова ОВА

На території Луганської області рашисти продовжують стягнення військ для подальшого наступу, який може розпочатися уже за три-чотири дні.

Про це в ефірі одного із телеканалів заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Він вкотре закликав мешканців області не зволікати та обрати варіант евакуації у більш безпечне місце.

– Сьогоднішній день показав, що чекати більше не можна – збирайте речі й евакуюйтеся. Ми вже декілька днів не можемо вивозити людей з Попасної, оскільки там усе обстрілюється градами та артилерією. Сьогодні Сєвєродонецьк накрило дуже щільним вогнем, – розповів Сергій Гайдай.

Військові РФ продовжують завдавати ударів з різних видів озброєння по Луганщині, намагаючись знищити мирне населення, інфраструктуру та житлові квартали області.

6 квітня окупанти знову обстріляли Рубіжне. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень.

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Фото: Сергій Гайдай

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