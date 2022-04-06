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Факти / Україна

Окупанти знищують залізничне сполучення: жителів Луганщини просять евакуюватися

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти знищують залізничне сполучення: жителів Луганщини просять евакуюватися

Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної, Гірського Луганської області просять евакуюватися з міст.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, російські окупанти вже почали нищити залізничне сполучення Донеччини.

– Звертаюсь до кожного жителя Луганщини – евакуюйтесь, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися навіть до південної частини Рубіжного. Немає прямого гуманітарного коридору до Кремінної. Але, попри це, люди виїжджають звідти.

Поки є автобуси і поїзди – користайтеся цією можливістю. Бо вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Ремонт тривав декілька годин, поїзди затримувались. На щастя, відновили. Це ще один дзвіночок про небезпеку, – пояснив він.

Також Сергій Гайдай назвав місця зборів для евакуації 6 квітня:

  • Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вул. Первомайська, 42;
  • Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
  • Нижнє: Паркова, 13;
  • Рубіжне: вул. Чехова, 11.

6 квітня російські військові знову обстріляли Рубіжне. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень.

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