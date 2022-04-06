Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної, Гірського Луганської області просять евакуюватися з міст.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, російські окупанти вже почали нищити залізничне сполучення Донеччини.

– Звертаюсь до кожного жителя Луганщини – евакуюйтесь, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися навіть до південної частини Рубіжного. Немає прямого гуманітарного коридору до Кремінної. Але, попри це, люди виїжджають звідти.

Поки є автобуси і поїзди – користайтеся цією можливістю. Бо вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Ремонт тривав декілька годин, поїзди затримувались. На щастя, відновили. Це ще один дзвіночок про небезпеку, – пояснив він.