Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної, Гірського Луганської області просять евакуюватися з міст.
Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, російські окупанти вже почали нищити залізничне сполучення Донеччини.
– Звертаюсь до кожного жителя Луганщини – евакуюйтесь, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися навіть до південної частини Рубіжного. Немає прямого гуманітарного коридору до Кремінної. Але, попри це, люди виїжджають звідти.
Поки є автобуси і поїзди – користайтеся цією можливістю. Бо вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Ремонт тривав декілька годин, поїзди затримувались. На щастя, відновили. Це ще один дзвіночок про небезпеку, – пояснив він.
Також Сергій Гайдай назвав місця зборів для евакуації 6 квітня:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Первомайська, 42;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
6 квітня російські військові знову обстріляли Рубіжне. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень.