Вже найближчим часом Україна здійснить технологічний прорив в озброєнні. І допоможуть у цьому дрони-камікадзе – надсучасна зброя, якою володіють лише кілька країн світу, і яка може змінити баланс сил у війні проти рашистів на нашу користь.

Зброя, від якої не сховаєшся

Йдеться про унікальні дрони-камікадзе. Це передова зброя у війні 21 століття. І Україна вже зовсім скоро її отримає. Рішення прийняли в адміністрації президента США Джозефа Байдена, переконують західні ЗМІ.

Відомо навіть, що конкретно передадуть. Йдеться про новітні американські бойові дрони Switchblade, дослівно це перекладається як “складаний ніж”. Такий собі гідбрид дрона та бомби. Їх ще називають баражуючими боєприпасами, каже австрійський військовий аналітик Том Купер.

– Тобто це бомби, що вичікують у повітрі. Після запуску вони летять у задану точку, в якій має бути ціль. На місці дрони зависають у повітрі і сканують місцевість, очікуючи моменту удару по цілі. Виявивши об’єкт, вони буквально кидаються на нього. Під час зіткнення з об’єктом відбувається детонація, бо оснащені вибухівкою, через що їх і називають дронами-камікадзе.

Дрони-камікадзе: що це та яке їх призначення

Уявіть бомбу, яка дістане ворога на будь-якій місцевості. Останній навіть не зрозуміє, що відбулося.

Це дуже високотехнологічні дрони, які звичайні засоби електронної боротьби не помічають. Їх важко знайти, їх важко знищити. Проти дронів-камікадзе зараз немає ефективних систем захисту, – каже військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде.

Американські дрони-камікадзе обладнані відеокамерою та GPS-навігацією. Ними можна керувати на відстані до 40 км і у повітрі вони здатні триматися до 40 хв, а далі справа за потужною боєголовкою. Це так звана “шестисота” модель – ефективна проти ворожих танків, ракетних установок та артилерії.

Характеристики:

Дальність дії – 40 км

Тривалість польоту – 40 хв

Вага – 54,4 кг

Висота польоту: 150-4500 м

Крейсерська швидкість: 110 км/год

Є легша версія – Switchblade 300. Цей дрон здатний подолати до 10 км і перебувати в повітрі близько 10 хв, знешкоджуючи піхоту противника та легку броньовану техніку. Ціна таких безпілотників, за різними даними, стартує від $6 тис.

– Ось якби у вас було, приміром, 500 ударних дронів, ви Чорнобаївку обстрілювали б не градами і не ураганами. А полювали б конкретно на полковників та підполковників цими дронами. Там така точність, що навіть кількість зірок на погонах можете порахувати. Це вибіркова високоточна зброя, – підкреслює військовий аналітик.

Після США та Великої Британії Україна може стати третьою країною в світі, яка матиме в своєму арсеналі Switchblade.

– І тут кількість має значення. Якщо у вас буде 100 цих бойових дронів, то ви зможете знищити лише батальйон противника, і цього замало. Україні потрібно хоча б тисячу, а краще 2 чи 3 тис. таких дронів-камікадзе. Тоді ця зброя змінить баланс сил у війні на вашу користь, – уточнює Том Купер.

Складно помітити та знешкодити: як працює дрон-камікадзе Switchblade 600 та яке його призначення / 3 фотографии

Як Україна може скористатися досвідом Азербайджану

Українські військово-повітряні сили можуть дуже швидко перейти на дрони. Останні бойові дії в Нагірному Карабаху показали усі можливості цих малих вбивць. У війні з Вірменією Азербайджан отримав беззаперечну перевагу саме завдяки використанню цілої армії безпілотників.

– Вірменія у цій війні зробила ту ж саму помилку, що і Росія – вони недооцінили можливості Азербайджану. Вірменам протистояли роботи та добре підготовлені азербайджанські збройні сили. Це як воювати у 21 столітті з країною з 20 століття. Саме тому Вірменія програла, – пояснює Том Купер.

На озброєнні азербайджанської армії є турецькі Байрактари та ізраїльські розвідувальні дрони Hermes. Є в них і кілька видів дронів-камікадзе. Найпопулярніший серед них Harop.

Азербайджанські дрони-камікадзе вийшли другими за результативністю після Байрактарів. Тобто якщо Байрактар знищив 60% техніки противника, то на частку Harop припадає десь 30-40%, – пояснює Агіль Рустамзаде.

Азербайджанська роботизована бомба за $100 тис. легко знищує російський танк Т-90, що є на озброєнні Вірменії, вартістю в $4,5 млн. Показова арифметика війни в дії.

– Вирішальну перевагу Азербайджану на полі бою дали сучасні технології та продумана тактика дистанційної війни – це коли противника знищують ще до того, як він відкриє вогонь. І саме цей досвід може знадобитися Україні, – каже Том Купер.

Ось візьміть ще радянські літаки МІГ-29. Вони залишаться застарілими, навіть якщо їх модернізувати. Навіть від ескадри подібних літаків ви не отримаєте такої ж ефективності, як від одного Байрактару чи групи дронів-камікадзе.

Маленькі дрони – великі проблеми

Лідером у царині бойових дронів справедливо вважається Ізраїль. Їхнє останнє ноу-хау – “кишенькові” дрони-камікадзе. Йдеться про безпілотник Ninox 40, який легко поміститься на вашій долоні. Він важить трохи більше сучасного мобільного телефону.

– Цей мінідрон несе на борту до 100 г вибухівки і здатен рухатися зі швидкістю 100 км за годину. А запускати його можна у спеціальній капсулі, яку вистрілюють прямо із підствольного гранатомета. В польоті він розкриває чотири кронштейни з пропелерами і непомітно рухається до цілі, – розповідає Том Купер.

Дрон має надсучасну камеру із нічним режимом та може самостійно рухатися до цілі. Батареї вистачає на 40 хв. Цей малюк здатен знищувати броньований транспорт і навіть танк.

Цілком імовірно, що подібні дрони скоро можуть з’явитися в арсеналі українських Збройних сил. Якщо подібні військові технології поєднати з сучасною тактикою ведення бойових дій та неймовірною мотивацією наших військових, то перемога точно буде за Україною.

Фото: Defense Update