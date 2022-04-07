США надіслали до України 100 безпілотних літальних апаратів.

Про це заявив представник Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі.

За його словами, зазначена кількість БПЛА буде надана українським військовим, і “вони швидко потраплять в Україну, якщо ще не перебувають там”, зауважив речник американського Міністерства оборони.

– Ми ведемо переговори з українцями щодо майбутнього використання безпілотників-перемикачів, і, звичайно, ми триматимемо цю можливість відкритою, – сказав прессекретар Пентагона.

Маленькі портативні так звані дрони-камікадзе несуть боєголовки та вибухають при ударі. Найменша модель може вразити ціль на відстані до 9,6 км, за даними компанії, яка виробляє ці безпілотники.

Джон Кірбі також сказав, що США навчили “дуже невелику кількість українських солдатів, які вже були в США і перебували там з осені”, працювати з безпілотниками, перш ніж вони повернулися до України для навчання інших.

– Людина може бути навчена використанню безпілотника-перемикача приблизно за два дні або близько того, – розповів Джон Кірбі.

Він додав, що США розглянуть інші можливості допомоги Україні, якщо у цьому буде потреба, зокрема, щоб провести додаткове навчання з безпілотників.