Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 42 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>279 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

США передали Україні 100 дронів-камікадзе – Пентагон

Ілля Нежигай редактор стрічки
Пентагон

США надіслали до України 100 безпілотних літальних апаратів.

Про це заявив представник Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі.

За його словами, зазначена кількість БПЛА буде надана українським військовим, і “вони швидко потраплять в Україну, якщо ще не перебувають там”, зауважив речник американського Міністерства оборони.

– Ми ведемо переговори з українцями щодо майбутнього використання безпілотників-перемикачів, і, звичайно, ми триматимемо цю можливість відкритою, – сказав прессекретар Пентагона.

Маленькі портативні так звані дрони-камікадзе несуть боєголовки та вибухають при ударі. Найменша модель може вразити ціль на відстані до 9,6 км, за даними компанії, яка виробляє ці безпілотники.

Джон Кірбі також сказав, що США навчили “дуже невелику кількість українських солдатів, які вже були в США і перебували там з осені”, працювати з безпілотниками, перш ніж вони повернулися до України для навчання інших.

– Людина може бути навчена використанню безпілотника-перемикача приблизно за два дні або близько того, – розповів Джон Кірбі.

Він додав, що США розглянуть інші можливості допомоги Україні, якщо у цьому буде потреба, зокрема, щоб провести додаткове навчання з безпілотників.

Читайте
Авіаудар по Дніпропетровщині та звільнення сіл на Півдні: що відбувається на 42-у добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка