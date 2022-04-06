Посольство Туреччини, яке перенесло свою діяльність до Чернівців у зв’язку з воєнними діями Росії проти України, повернулося до Києва.

Про це повідомило посольство Республіки Туреччина в Україні.

– Дорогі наші громадяни та українські друзі, Тимчасово ми перенесли нашу діяльність до Чернівців, що перетворились на наш логістичний центр в роботі. А сьогодні ми повернулись до своєї домівки, в Київ, – зазначили вони.

З 6 квітня посольство продовжить роботу, включно з наданням консульських послуг, у своїй будівлі за адресою вул. Панаса Мирного, 22.

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Джерело: посольство Туреччини