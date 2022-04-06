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Факти / Україна

Українські військові звільнили село Осокорівка на Херсонщині

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Українські військові звільнили село Осокорівка на Херсонщині

В результаті наступальних дій ЗСУ російські окупанти втратили контроль над населеним пунктом Осокорівка на Херсонщині.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ. За їхніми даними, окупанти намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів в Південнобузькому операційному районі та закріпитись на адмінмежі Херсонської області.

Також ворог продовжує підготовку до наступальної операції на Сході України та намагається встановити контроль над територією Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь.

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Вороги здійснювали артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретине, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка. В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого противник проводив штурмові дії, але успіху не мав.

Водночас на Слобожанському напрямку російські війська продовжують блокувати Харків, ночами обстрілюючи місто.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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