Минулої ночі українські військові знищили ще дві ворожі ракети. Як повідомило Повітряне командування Захід, російські винищувачі із території Білорусі нанесли удар крилатими ракетами по території України.

Цілями загарбників мали стати об’єкти цивільної інфраструктури Львівської області. Але завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ Повітряного командування Захід дві крилаті ракети було знищено.

Тому ворожі ракети не потрапили у ціль.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 42-й день. Російські війська продовжують обстрілювати укарїнські міста, житлові будинки та іншу інфраструктуру.

Так, у ніч на 6 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область з повітря, влучивши у нафтобазу в Новомосковську та один із заводів на території Синельниківського району Дніпропетровської області.

Фото: Повітряне командування Захід