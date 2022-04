За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України.

Карта бойових дій в Україні Deep State на 6 квітня 2022

Умовні позначення на карті:

Червоні ділянки – захоплені російськими військами.

– захоплені російськими військами. Сині ділянки – території, звідки вибито російські війська.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 06.04.2022

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 5 квітня 2022 року

Уночі 5 квітня сили протиповітряної оборони України збили дві російські ракети в Дніпропетровській області.

Уламки спричинили займання в одному з сіл Синельниківського району. Минулося без жертв та постраждалих.

Дві ворожі цілі сили наші ППО уразили і в Рівненській області.

Близько 05.00 пролунали потужні вибухи в Херсонській області. У співпраці з Дніпропетровською областю відновлюється життєдіяльність населених пунктів на півночі регіону, території яких звільнені від окупаційних військ.

Загалом же більшість населених пунктів області – у важкому стані через відсутність ліків та продуктів, а в деяких районах – водопостачання та зв’язку.

У Миколаївській області завершилися рятувальні роботи після ракетного обстрілу будівлі обласної військової адміністрації 29 березня.

Станом на 5 квітня відомо, що унаслідок ворожого обстрілу загинули 36 людей та ще 33 дістали поранень.

10 осіб, серед них одна дитина, загинули після обстрілу обласного центру касетними бомбами 4 квітня, 61 людина дістала поранень.

Хаотично обстрілював уночі 5 квітня ворог житлові райони Харкова. Двоє людей загинули від атаки російських загарбників у Чугуєві.

Досягнув часткового успіху ворог у напрямку Барвінкового, просунувшись на 7 км.

Вдалося російським загарбникам взяти під контроль Бражківку, тоді як наступ на Сулигівку провалився.

Не припиняють росіяни спроб захопити Рубіжне та Попасну Луганської області.

Тривали 5 квітня інтенсивні обстріли із Градів, танків, ствольної артилерії Авдіївки, Нью-Йорка, Мар’їнки Донецької області.

Потужної атаки зазнав Краматорськ близько 03.00. Обсяги руйнувань та дані щодо поранених і загиблих встановлюються.

За даними генерального штабу ЗСУ, намагаються російські військові відновити наступальні дії і в напрямку Слов’янська.

Втрати росіян в Україні станом на 5 квітня 2022 року

близько 18,5 тис. особового складу,

676 танків,

1 858 бойових броньованих машин,

332 одиниці артилерійських систем,

107 одиниць реактивних систем залпового вогню,

55 одиниць засобів протиповітряної оборони,

150 літаків,

134 гелікоптери,

1 322 одиниці автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

94 безпілотники оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки.

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Нагадаємо, що вночі 4 квітня ворог поцілив ракетою в інфраструктурний об’єкт Одеси.

Зачепило уламками після бомбардування армії РФ об’єкт критичної інфраструктури в Тернопільській області.

Семеро людей загинули, 34 дістали поранень (серед них троє – діти) унаслідок обстрілу Слобідського району Харкова.

Через артобстріл ворога в Новодружеську Луганської області загинули два волонтери, які видавали гуманітарну допомогу людям.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ