Військові РФ обстріляли Рубіжне: є загиблий та поранені

У Рубіжному Луганської області під час ворожого обстрілу одна людина загинула та ще п’ятеро зазнали поранень.

Сімох людей місцевим рятувальникам вдалося дістати живими з-під завалів.

Загалом упродовж 6 квітня армія РФ обстрілювала житлові квартали Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька й Тошківки.

Артилерія загарбників пошкодила дві багатоповерхівки та дев’ять приватних будинків.

Через обстріли в старій частині Сєвєродонецька загорілися гаражі, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою та вигоріли одразу три поверхи будинку в Попасній.

Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували сім пожеж у житловому фонді області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 42-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай