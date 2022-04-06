Військові РФ обстріляли Рубіжне: є загиблий та поранені

У Рубіжному Луганської області під час ворожого обстрілу одна людина загинула та ще п’ятеро зазнали поранень.
Сімох людей місцевим рятувальникам вдалося дістати живими з-під завалів.
Загалом упродовж 6 квітня армія РФ обстрілювала житлові квартали Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька й Тошківки.
Артилерія загарбників пошкодила дві багатоповерхівки та дев’ять приватних будинків.
Через обстріли в старій частині Сєвєродонецька загорілися гаражі, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою та вигоріли одразу три поверхи будинку в Попасній.
Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували сім пожеж у житловому фонді області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 42-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай