У Луганській області російські загарбники з артилерії обстріляли Сєвєродонецьк, горять 10 багатоповерхівок.
Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
– Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк – палають 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється. Артилерійський обстріл старих районів міста російська армія здійснила сьогодні удень, 6 квітня, – зазначив він.
Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Про кількість жертв повідомлять окремо.
Крім того, 6 квітня росіяни обстріляли цех одного із заводів у Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай