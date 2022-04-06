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Факти / Україна

Вороги обстріляли Сєвєродонецьк, горять 10 багатоповерхівок

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Вороги обстріляли Сєвєродонецьк, горять 10 багатоповерхівок

У Луганській області російські загарбники з артилерії обстріляли Сєвєродонецьк, горять 10 багатоповерхівок.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк – палають 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється. Артилерійський обстріл старих районів міста російська армія здійснила сьогодні удень, 6 квітня, – зазначив він.

Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Про кількість жертв повідомлять окремо.

Крім того, 6 квітня росіяни обстріляли цех одного із заводів у Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному.

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За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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