Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на зведення від обласних адміністрацій.

На Вінничині вночі ворожа ракета влучила в інфраструктурний об’єкт у Козятині. Наразі пошкодження з’ясовуються. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов заявив, що постраждалих немає.

На Дніпропетровщині за ніч зафіксували два прильоти: ракети влучили по нафтобазі у Синельниківському районі та складам із пальним на заводі у Новомосковському районі. Там і досі тримає гасіння, за попередніми даними жертв немає.

На Львівщині вночі пролунали вибухи в районі Радехова, інформація про постраждалих станом на ранок відсутня.

На Херсонщині тривають бої на кордонах Миколаївщини та Дніпропетровщини. Більшість населених пунктів області знаходяться на межі гуманітарної катастрофи, у селах і селищах області немає світла і води.

Тривають бої на тимчасово окупованих територіях області.

Російські окупанти продовжили нічні обстріли житлових районів Харкова. Тривають бої і на Ізюмському напрямку. Вчора Збройні сили України ліквідували там російські танки і вертоліт К-52.

На Луганщині ворожа армія обстріляла житлові квартали Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. В результаті артобстрілів пошкоджені два багатоповерхівки та дев’ять приватних будинків.

На Донеччині зафіксували обстріли Очеретинської, Торецької територіальних громад. В результаті обстрілів є руйнування житла, одна жінка загинула. Увечері окупанти обстріляли Мар’їнку, Авдіївку. Селища Нью-Йорк і Південне залишилися без газу.

Маріуполь у блокаді. Гуманітарний вантаж Міжнародного Комітету Червоного Хреста не зайшов. Сьогодні продовжиться евакуація маріупольців.

У Чернігівській та Київській областях тривають роботи з розмінування в населених пунктів, де були ворожі підрозділи.

Фото: Генштаб ЗСУ