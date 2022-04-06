Сьогодні, 6 квітня, у столичній підземці відновив роботу пересадочний вузол Площа Льва Толстого – Палац спорту. Також працює пересадка на станціях Золоті ворота – Театральна.

Про це повідомляють у КМДА.

Також 6 квітня Київський метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше, тобто з 7.30 і переводитиме пасажирів до 19.00.

Як курсують поїзди:

Червона лінія: від станції Шулявська до станції Театральна.

Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Видубичі, а також від станції Видубичі до станції Червоний хутір.

Майдан Незалежності та Кловську поїзди проїжджають без зупинки.

Середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година. Проте графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.с

Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

З 4 квітня Київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст. “Зеленою” гілкою поїзди метро будуть курсувати від станції Сирець до Видубичів, а також від станції Видубичі до Червоного хутора.

Нагадаємо, що на початку березня на станції метро у Києві виявили диверсантів.