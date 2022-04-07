300 загиблих та майже сотня знищеної техніки: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Упродовж минулої доби російська армія скоротилася ще на близько три сотні осіб.

Загалом за час повномасштабної війни в Україні Збройні сили Російської Федерації втратили орієнтовно 18,9 тис. особового складу.

Лише 6 квітня українські військові знищили 14 ворожих танків, 30 бойових броньованих машин, 34 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю реактивних систем залпового вогню.

Крім того, військові ЗСУ збили 15 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За час повномасштабної війни в Україні РОсія втратила:

близько 18,6 тис. особового складу,

698 танків,

1 891 бойову броньовану машину,

332 одиниці артилерійських систем,

108 одиниць реактивних систем залпового вогню,

55 одиниць засобів протиповітряної оборони,

150 літаків,

135 гелікоптерів,

1 358 одиниць автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

111 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки,

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 43-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ