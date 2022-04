Міністерство оборони Великої Британії опублікувало мапу захоплених територій України та тих, за які йдуть бої з росіянами.

Червоним кольором позначені території, тимчасово захоплені російськими військами, штрихуванням – райони ведення активних бойових дій, зірочками – міста, що зазнають ракетних ударів ворога.

Станом на 7 квітня продовжуються активні бойові дії на Сході та Півдні України. Зокрема, ворог контролює частину Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Також бої точаться в Сумській області. Під прицілом ракетних ударів перебуває майже вся територія України.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 April 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 7, 2022