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Факти / Україна

Бої на Півдні та Сході: британська розвідка показала карту України

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
український воїн

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало мапу захоплених територій України та тих, за які йдуть бої з росіянами.

Червоним кольором позначені території, тимчасово захоплені російськими військами, штрихуванням – райони ведення активних бойових дій, зірочками – міста, що зазнають ракетних ударів ворога.

Станом на 7 квітня продовжуються активні бойові дії на Сході та Півдні України. Зокрема, ворог контролює частину Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Також бої точаться в Сумській області. Під прицілом ракетних ударів перебуває майже вся територія України.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня

Нагадаємо, що Велика Британія разом із союзниками засуджує навмисну війну РФ проти України та надає Києву економічну, гуманітарну та військову допомогу, а на Москву тисне санкціями.

Окрім того, Лондон разом з іншими партнерами допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

ЧитайтеКарта бойових дій в Україні

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Фото: Depositphotos

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