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Факти / Україна

Битва за Донбас визначить подальший перебіг війни – Єрмак

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Битва за Донбас визначить подальший перебіг війни – Єрмак

У четвер, 7 квітня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав на своєму каналі в Telegram про те, що битва за Донбас стане ключовою.

Він уточнив, що саме вона визначить подальший перебіг війни.

За його словами, Україна вже вистояла у битві за Київ, Суми, Харків, Миколаїв, Чернігів та багато інших українських міст. Окрім цього, українська армія продовжує тримати оборону в Маріуполі, який все ще в облозі.

– Але подальший перебіг війни з Росією визначить саме битва за Донбас, – вважає керівник Офісу президента.

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