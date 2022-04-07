Битва за Донбас визначить подальший перебіг війни – Єрмак

У четвер, 7 квітня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав на своєму каналі в Telegram про те, що битва за Донбас стане ключовою.

Він уточнив, що саме вона визначить подальший перебіг війни.

За його словами, Україна вже вистояла у битві за Київ, Суми, Харків, Миколаїв, Чернігів та багато інших українських міст. Окрім цього, українська армія продовжує тримати оборону в Маріуполі, який все ще в облозі.