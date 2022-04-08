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Факти / Світ

Це вирок російській державі: Лібанова про кількість українців, які виїхали до РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Українські біженці

Професор, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАНУ Елла Лібанова заявила, що кількість українців, які виїхали до РФ, це вирок російській державі, адже якщо росіяни рятують Україну, то чому біженці їдуть в інший бік.

– Я знаю, що з підконтрольних Україні територій Луганської та особливо Донецької області люди їдуть до РФ. І не треба їх засуджувати. Їм туди територіально ближче, їм там щось обіцяють. Наскільки виконують ці обіцянки – це інше питання. Але їм простіше так. Знаю, що вивозять із Маріуполя, Херсона. Але це не такі страшні цифри. Треба повторити те, що озвучує наша влада: таким людям потрібно обов’язково звертатися на території РФ, за новим місцем проживання в будь-які дипломатичні служби, зрозуміло, що не в російські, щоб їм допомагали вибиратися, – наголосила Лібанова.

Вона повідомила, що немає точної офіційної інформації щодо того, скільки українців опинилися в РФ.

– Але, зважаючи на все, не надто багато. Це вирок російській державі в тому, чим вона є і ментально, і культурно, і економічно. Якби масово їхали у бік Росії, ми це знали б. Росія “нас захищає”, але чомусь біженці їдуть у інший бік, – резюмувала вона.

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Джерело: Українська правда

Фото: Depositphotos

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