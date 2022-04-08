Етап визвольної війни завершився перемогою України, але це ще не кінець – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого звернення до українців окреслив основні напрямки роботи уряду, а також зазначив, що “черговий етап нашої визвольної війни завершився перемогою України”.

– Плани ворога зламано. Російські терористичні війська вибито з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Але війна далека від свого завершення. Ворог не полишає спроб захопити наші землі на Сході й на Півдні. Продовжує наносити ракетні удари по всій країні.

Факти ICTV виокремили основне з виступу Дениса Шмигаля.

Ситуація з переселенцями

Станом на 6 квітня в Україні офіційно зареєстровано більше 500 тис. нових вимушених переселенців. Стільки ж людей вже повернулись на батьківщину з-за кордону. Але мільйони українців досі залишаються в інших країнах.

– Уряд спільно з нашими дипломатами та урядами країн-партнерів працює над тим, щоб систематизувати допомогу українцям, які виїхали, – повідомляє Шмигаль.

Зараз ідеться про те, щоб прибрати плату за роумінг, про соціальні виплати в Дії, розгортання українського навчального процесу, включення України до єдиного європейського платіжного простору та багато іншого.

– Окремий напрямок роботи – це співпраця з міжнародними організаціями в Україні. Ми вже анонсували спільну з ЮНІСЕФ програму щодо підтримки багатодітних родин. Хочу підкреслити, що вона буде стосуватися не тільки вимушених переселенців, а всіх родин в Україні. Кожному члену такої родини буде здійснюватися виплата в розмірі 2,2 тис. грн щомісяця.

Крім того, співпраця уряду та ЮНІСЕФ стане основою для роботи з усіма іншими донорськими організаціями, які хочуть допомагати Україні. Зараз йде консолідація такої допомоги у застосунку Дія.

Допомога громадянам на деокупованих територіях

По-перше, на звільнених територіях уряд планує створити такі самі програми, які працюють і для внутрішніх переселенців.

– Харчі, ліки, товари першої необхідності також першочергово направляються на ці території. Ми закупили продуктових наборів на 4,7 млрд грн, і тисячі з них вже безкоштовно роздані нашим людям у прифронтових та звільнених містах.

Другий напрямок роботи тут – це першочергова відбудова звільнених міст.

– Весь цей процес точно займе не один тиждень, а тому зараз ми ведемо перемовини з американськими партнерами та українськими виробниками, щоб забезпечити звільнені території модульними будинками. Тимчасово. Багато людей залишилося взагалі без даху над головою, тому це вкрай актуальне завдання.

Надважливий етап роботи уряду – це відновлення критичної енергетичної інфраструктури: електроенергія, вода, газ. Роботи вже почалися, і там, де були незначні пошкодження, вже вдалося відновити світло та воду.

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– Третій пункт, про який варто сьогодні ще сказати – це Фонд відновлення України. Створено робочу групу, яка вже активно працює по декількох напрямках. По-перше, це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні. Єдиної процедури, як це можна зробити, у світі просто не існує, а тому з кожною країною ми працюємо окремо. Але частину цих коштів ми хочемо отримати вже в найближчі пів року, аби почати швидко відновлювати нашу країну.

Ембарго на торгівлю товарами з РФ

Шмигаль подякував США, Великій Британії, Канаді та Австралії за новий пакет санкцій. Проте він зазначив, що цього не достатньо і Україна розраховує, що світ запровадить потужне нафтове ембарго.