Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 7 квітня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

Розклад потягів з Дніпра

04:45 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*

06:23 – 795/796 Дніпро – Харків-Пас.*

09:12 – 5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1*

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм*

14:26 – 42/41 Дніпро – Трускавець*

16:39 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ*

17:00 – 797 Дніпро – Львів*

19:10 – 54/53 Дніпро – Одеса-Головна*

23:11 – 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*23:11 – 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

* квитки в продажу

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.