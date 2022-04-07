На тимчасово захоплених територіях України російські окупанти знущаються над місцевим населенням, ґвалтують дітей та вчиняють мародерство. Через такі злочинні дії РФ починають прозрівати навіть прихильники “руского міра”.

До такого висновку можна дійти після прослуховування перехопленої телефонної розмови, яку оприлюднила Служба безпеки України.

Так, СБУ вдалося перехопити розмову бойовика терористичної організації “ДНР”, чий підрозділ зараз знаходиться на території Херсонської області, та його родички, яка проживає в селі Тарасівка Запорізької області.

Судячи з розмови, під впливом російської пропаганди жінка мала абсолютно інше уявлення про РФ та була вкрай негативно налаштована щодо України. Однак ці ілюзії розбилися, коли війська РФ захопили село й почали знущатися над його мешканцями, зокрема ґвалтувати неповнолітніх дівчат.

– Це страшне, що робиться… Куди мені Соню ховати, як вони лізуть у хату, і ґвалтують, і що хочуть. Ми їм ковбаси, ми їм пиріжки, а що оце робиться? Ти мені пояснював за “бандерівців”, я тобі повірила й зненавиділа їх! А тепер кого мені ненавидіти?! В мене руйнується сім’я, в мене діти їдуть кудись світ за очі. Вони (російські загарбники, – Ред.) залазять у хату, гвалтують дітей і стріляють у ноги, – розповіла крізь сльози жінка своєму небожеві.

Вона додала, що не знає, як вберегти своїх онучок (Соню 14-ти років та Олександру 10-ти років) від глуму росіян.

– Серьожа, їдь сюди і подивися, що тут робиться!.. Я тобі завжди вірила! Ти мені за “бандерівців” розповів, я тобі повірила. А тепер що?.. Що ж це робиться, чого вони такі, чого вони ґвалтують дітей?.. Вони під’їжджають і питають у хлопців, де тут молоді дівчата, міняють на солярку. Що це таке? – поскаржилася жінка.

Родич намагався її заспокоїти, тож порадив виїхати з села за можливості “кудись подалі в тил”, наприклад, у якесь місто.

– Ось як насправді виглядає “освобождение” рашистів! Саме тому ми робимо максимум, аби звільнити нашу землю від цієї нечисті, – додали в СБУ.