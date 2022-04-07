Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 43 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>297 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

На Луганщині українські захисники захопили позиції та зброю ворога

Анастасія Гевко редакторка стрічки
На Луганщині українські захисники захопили позиції та зброю ворога

Воїни одного з підрозділів Об’єднаних сил успішно атакували ворога в Луганській області та захопили його позиції та зброю.

Про це повідомила пресслужба ООС.

За даними військовослужбовця з псевдо Фелікс, пошуково-ударні дії пройшли без втрат з нашого боку, тоді як у ворога – щонайменше троє поранених.

– Виявили позиції окупантів на передньому краї. Вони стали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватись, зміцнювати свої позиції. Наступного ж дня ми вирішили їх вибити звідти, доки вони не закріпилися остаточно, – розповів Фелікс.

Українські захисники знайшли на захоплених позиціях кілька покинутих противником РПГ, підствольні гранатомети та постріли до них, велику кількість патронів до стрілецької зброї різних калібрів та документи.

Загалом українським воїнам протистояли до двох десятків ворожої піхоти на передньому краї, а також від трьох до чотирьох десятків окупантів у резерві.

– Їхня позиція була важливою: вони контролювали дорогу, – пояснив Фелікс. – Добре, що вони не вміють воювати. Резерви, які мали прийти на допомогу, побігли першими. Швидкості їм додав міномет. Передові позиції спочатку відстрілювалися, але потім забрали поранених і кинулися з поля бою слідом за резервом.

Захисник розповів, що він сам родом із Донбасу.

– Скажу так: наша земля та люди достатньо постраждали від московитів. Ми будемо їх знищувати, викурювати, рвати, доки не виженемо з України! – зазначив він.

Читайте
Авіаудар по Дніпропетровщині та звільнення сіл на Півдні: що відбувається на 43-ю добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка