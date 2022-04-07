На Луганщині українські захисники захопили позиції та зброю ворога

Воїни одного з підрозділів Об’єднаних сил успішно атакували ворога в Луганській області та захопили його позиції та зброю.

Про це повідомила пресслужба ООС.

За даними військовослужбовця з псевдо Фелікс, пошуково-ударні дії пройшли без втрат з нашого боку, тоді як у ворога – щонайменше троє поранених.

– Виявили позиції окупантів на передньому краї. Вони стали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватись, зміцнювати свої позиції. Наступного ж дня ми вирішили їх вибити звідти, доки вони не закріпилися остаточно, – розповів Фелікс.

Українські захисники знайшли на захоплених позиціях кілька покинутих противником РПГ, підствольні гранатомети та постріли до них, велику кількість патронів до стрілецької зброї різних калібрів та документи.

Загалом українським воїнам протистояли до двох десятків ворожої піхоти на передньому краї, а також від трьох до чотирьох десятків окупантів у резерві.

– Їхня позиція була важливою: вони контролювали дорогу, – пояснив Фелікс. – Добре, що вони не вміють воювати. Резерви, які мали прийти на допомогу, побігли першими. Швидкості їм додав міномет. Передові позиції спочатку відстрілювалися, але потім забрали поранених і кинулися з поля бою слідом за резервом.

Захисник розповів, що він сам родом із Донбасу.