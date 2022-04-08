Отруєну хімікатами внаслідок ракетного обстрілу Тернопільщини воду понесло в Білорусь. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

– Специфіка річки Іква така, що вона тече в сторону Білорусі. Ми навіть жартома зауважували, що от вони це зробили, то результат через день-два отримають в себе. Рівненську область ми повідомили про небезпеку, – зазначив Труш.

За його словами, спочатку найбільша небезпека була для життя жителів села Сапанів Кременецького району, проте сьогодні ситуація покращилася.

– Ми людей попередили в той же день, застерегли їх від використання води з криниць, забезпечили їх питною водою. Воду з криниць вже можна пити, це показали лабораторні дослідження. В річці Іква станом на ранок ситуація покращилася. Звичайно, це не пройде безслідно. Отруєно ґрунт, у річці Іква подохла риба, підприємству, яке постачає міндобрива, нанесено серйозні збитки, – додав Труш.

Він також закликав аграріїв оперативно забирати в постачальника рідкі міндобрива, щоб у подальшому в резервуарах не накопичувалася велика кількість хімікатів і не повторилася подібна ситуація.

Нагадаємо, що у ніч з 4 на 5 квітня російські військові здійснили атаку з повітря на жителів Тернопільської області.

Ворожу ракету збили сили протиповітряної оборони у Кременчуцькому районі. Уламки впали на склад мінеральних добрив та пошкодили шість резервуарів.

Заміри показали збільшення рівня шкідливих речовин – виявили перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква. Того ж дня на прилеглій території людям заборонили споживати воду з криниць. Також заборонили ловити рибу в річці Іква.