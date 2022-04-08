Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 43 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>297 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Після ракетного обстрілу: отруєну хімікатами воду на Тернопільщині понесло в Білорусь

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Після ракетного обстрілу: отруєну хімікатами воду на Тернопільщині понесло в Білорусь

Отруєну хімікатами внаслідок ракетного обстрілу Тернопільщини воду понесло в Білорусь. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

– Специфіка річки Іква така, що вона тече в сторону Білорусі. Ми навіть жартома зауважували, що от вони це зробили, то результат через день-два отримають в себе. Рівненську область ми повідомили про небезпеку, – зазначив Труш.

За його словами, спочатку найбільша небезпека була для життя жителів села Сапанів Кременецького району, проте сьогодні ситуація покращилася.

– Ми людей попередили в той же день, застерегли їх від використання води з криниць, забезпечили їх питною водою. Воду з криниць вже можна пити, це показали лабораторні дослідження. В річці Іква станом на ранок ситуація покращилася. Звичайно, це не пройде безслідно. Отруєно ґрунт, у річці Іква подохла риба, підприємству, яке постачає міндобрива, нанесено серйозні збитки, – додав Труш.

Він також закликав аграріїв оперативно забирати в постачальника рідкі міндобрива, щоб у подальшому в резервуарах не накопичувалася велика кількість хімікатів і не повторилася подібна ситуація.

Нагадаємо, що у ніч з 4 на 5 квітня російські військові здійснили атаку з повітря на жителів Тернопільської області.

Ворожу ракету збили сили протиповітряної оборони у Кременчуцькому районі. Уламки впали на склад мінеральних добрив та пошкодили шість резервуарів.

Заміри показали збільшення рівня шкідливих речовин – виявили перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква.  Того ж дня на прилеглій території людям заборонили споживати воду з криниць. Також заборонили ловити рибу в річці Іква.

Читайте
Під Тернополем локалізували забруднення води після пошкодження резервуарів уламками ракети

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка