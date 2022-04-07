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Факти / Україна

Посольство Латвії у Києві відновлює роботу

Маліновська Ангеліна
Посольство Латвії у Києві відновлює роботу

Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс на своїй офіційній сторінці у Twitter повідомив, що латвійські дипломати відновили роботу у посольстві Латвії у Києві.

– Посол приєднається до них після консультацій у Ризі, – написав глава МЗС.

Також до посту прикріплено фотографію з прапорами Латвії та України біля посольства в Києві.

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Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні в Києві незмінно залишався посол Польщі в Україні, крім нього також працювали посол Туреччини та апостольський нунцій в Україні.

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