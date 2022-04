Посольство Латвії у Києві відновлює роботу

Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс на своїй офіційній сторінці у Twitter повідомив, що латвійські дипломати відновили роботу у посольстві Латвії у Києві.

Також до посту прикріплено фотографію з прапорами Латвії та України біля посольства в Києві.

This evening Latvian diplomats resumed their work in the Embassy in #Kyiv, Ambassador will join them after consultations in #Riga. I am very grateful to our diplomats who work in #Ukraine for their dedication and service #StandWithUkraine ???????? ???????? pic.twitter.com/iKAKNQ8bXX

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 7, 2022