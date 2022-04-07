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Факти / Україна

У так звану ДНР: окупанти примусово вивезли медиків і пацієнтів однієї з лікарень Маріуполя

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
мариупіль

Персонал та пацієнти міської лікарні №4 ім. Мацука були примусово вивезені з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомила Маріупольська міська рада.

– До медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі і пацієнти повинні виходити і сідати до транспорту окупантів. Виснажені і налякані люди були змушені виконати накази російських терористів, – написано в повідомленні.

Що буде далі з людьми – невідомо. Раніше вже були підтверджені випадки, коли людей відправляли в депресивні регіони Росії, хоча зараз там інших, судячи з усього, і немає.

Як зазначив міський голова Вадим Бойченко, наразі час влада формує єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути кожного маріупольця в Україну.

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За його словами, є розуміння, що окупанти насильно вивезли щонайменше 40 тис. жителів Маріуполя.

Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо в повній координації з Павлом Кириленком головою Донецької обласної Військової адміністрації, підкреслив Вадим Бойченко.

Джерело: Маріпольська міська рада

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