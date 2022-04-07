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Факти / Україна

Українські Повітряні сили за добу знищили три цілі ворога

Ілля Нежигай редактор стрічки
ворожа авіація фото

Повітряні Сили ЗС України за 6 квітня знищили три ворожі цілі у повітрі.

Про це повідомили у Командуванні ПС ЗСУ.

– 6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак, – йдеться у повідомленні.

Військові повідомили, що за попередньою інформацією літаком був винищувач-бомбардувальник Су-34.

– Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

Напередодні Міністерство оборони США повідомило про передачу Україні 100 безпілотних літальних апаратів, які діють як дрони-камікадзе.

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Джерело: Командування ПС ЗСУ

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