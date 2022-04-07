Повітряні Сили ЗС України за 6 квітня знищили три ворожі цілі у повітрі.
Про це повідомили у Командуванні ПС ЗСУ.
– 6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак, – йдеться у повідомленні.
Військові повідомили, що за попередньою інформацією літаком був винищувач-бомбардувальник Су-34.
– Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.
Напередодні Міністерство оборони США повідомило про передачу Україні 100 безпілотних літальних апаратів, які діють як дрони-камікадзе.
Джерело: Командування ПС ЗСУ