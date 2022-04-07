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Факти / Україна

В Україні з початку війни поранень зазнали майже 300 дітей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Україні з початку війни поранень зазнали майже 300 дітей

В Україні з початку війни понад 464 дітей постраждали: загинули 167, поранення отримали 297 дітей.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Київській – 86, Донецькій – 81, Харківській – 73, Чернігівській – 50, Миколаївський – 39, Луганській – 32, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Так, 6 квітня до моргу привезли тіло 12-річної дівчинки, яка під час обстрілів у березні згоріла в автомобілі на трасі поблизу с. Ягідне Чернігівської області.

Під час окупації в березні територій Вишгородського району Київської області ворожі війська обстріляли населення селища Димер. Тоді поранення отримала дитина, а її батько загинув на місці.

22 березня 4-річний хлопчик отримав важкі поранення внаслідок артобстрілу Харкова.

Загалом в Україні внаслідок щоденних бомбардувань та артобстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.

Зазначимо, що ці цифри не є остаточними, адже підрахунок ускладнюють бойові дії.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

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