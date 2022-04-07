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Факти / Україна

Весняного призову на строкову службу у 2022 році в Україні не буде – Генштаб

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Весняного призову на строкову службу у 2022 році в Україні не буде – Генштаб

В Україні не проводитимуть призов на строкову службу у квітні-червні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України з посиланням на Генштаб Збройних сил.

– У 2022 році не буде проводитися весняний призов на строкову військову службу до Збройних сил та інших військових формувань, – йдеться у заяві Генштабу.

Це пов’язано безпосередньо з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента Про загальну мобілізацію.

– Під час проведення в Україні загальної мобілізації комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. У такий спосіб, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає, – підсумували у Генштабі.

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Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

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