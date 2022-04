За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України.

Карта бойових дій в Україні Deep State на 6 квітня 2022

Умовні позначення на карті:

Червоні ділянки – захоплені російськими військами.

– захоплені російськими військами. Сині ділянки – території, звідки вибито російські війська.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 06.04.2022

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 6 квітня 2022 року

6 квітня російські військові влучили в інфраструктурний об’єкт у місті Козятин Вінницької області.

Нині обсяги ушкоджень з’ясовуються. Відомо, що постраждалих немає.

У Дніпропетровській області загарбники поцілили в нафтобазу в Синельниківському районі та склади з пальним на одному із заводів у Новомосковському районі.

Пролунали вибухи в районі Радехова у Львівській області.

У Херсонській області бої тривають на кордонах Миколаївської та Дніпропетровської областей. Більшість населених пунктів регіону залишаються на межі гуманітарної катастрофи.

Із самого ранку на тимчасово окупованих територіях тривають бойові дії.

Унаслідок наступальних дій Збройних сил України ворог втратив контроль над Добрянкою, Нововознесенським та Трудолюбівкою.

Не припиняються хаотичні обстріли житлових районів Харкова.

На Ізюмському напрямку українські військові ліквідували російські танки та вертоліт К-52.

Дві багатоповерхівки та дев’ять приватних будинків зазнали ушкоджень після артобстрілів у Луганській області.

Обстріляли загарбники Очеретинську та Торецьку територіальні громади, а також Мар’їнку та Авдіївку Донецької області. Так само в блокаді залишається Маріуполь.

Втрати росіян в Україні станом на 6 квітня 2022 року

близько 18,6 тис. особового складу,

684 танки,

1 861 бойова броньована машина,

332 одиниці артилерійських систем,

107 одиниць реактивних систем залпового вогню,

55 одиниць засобів протиповітряної оборони,

150 літаків,

135 гелікоптерів,

1 324 одиниці автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

96 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки,

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Нагадаємо, що вночі 5 квітня сили протиповітряної оборони України збили дві російські ракети в Дніпропетровській області.

Дві ворожі цілі сили ППО уразили і в Рівненській області.

Близько 05.00 пролунали потужні вибухи в Херсонській області.

Двоє людей загинули від атаки російських загарбників у Чугуєві Харківської області.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ