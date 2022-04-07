Із дев’яти напрямків, за якими на початку повномасштабної війни в Україні наступали російські війська, зараз залишилося 2,5 оперативні напрямки.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович

Він уточнив, що йдеться про зону ООС (Операції Об’єднаних сил), Луганську область та місто Маріуполь.

– З дев’яти оперативних напрямків, за якими наступав противник на початку війни, залишилося 2,5. Це зона ООС, Луганська область, Маріуполь. На Херсонщині, де донедавна противник ще намагався наступати, зараз він знаходиться в обороні, – зазначив Арестович.

За його словами, Маріуполь тримається, а найбільш запеклі бої зараз відбуваються на південному заході Луганської області (міста Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк).

– Оці райони, де наші війська тримають оборону, йдуть у контратаки, зупиняють ворога в дуже складній обстановці. А також зона ООС, де противник розвиває наступ від Ізюма на південь у загальному напрямку на Краматорськ та Слов’янськ і намагається атакувати по лінії Вугледар-Мар’їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що ця спроба виявиться марною. Занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде, – наголосив Арестович.

Він розповів, що путінські війська поновили наступ у Маріуполі. Київ надає захисниками Маріуполя всю можливу в цій ситуації допомогу.

– Наші війська тримаються, адже як би важко їм там не було, “велика земля”, тобто уряд України, воєнно-політичне керівництво України, надає відповідну допомогу захисникам Маріуполя, мешканцям Маріуполя – таку, яку можуть у даній оперативній обстановці, – запевнив Арестович.

Він також розповів, що українські Повітряні сили продовжують нищити безпілотники, літаки, вертольоти та крилаті ракети ворога. Зокрема, нещодавно українські десантники у Харківській області за допомогою ПТРК Стугна знищили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Станом на 7 квітня також знищено 111 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

– Різке збільшення кількості знищених безпілотників показує, що противник побоюється застосовувати авіацію, особливо армійську, тобто гелікоптери безпосередньої підтримки своїх військ на полі бою. Він зосередив основні зусилля своєї авіації переважно в зоні ООС, тому що на решті території України її впевнено збивають наші Повітряні сили, – пояснив такі цифри Арестович.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за час повномасштабної війни в Україні війська РФ втратили орієнтовно 18,9 тис. особового складу.

Лише 6 квітня українські військові знищили 14 ворожих танків, 30 бойових броньованих машин, 34 одиниці автомобільної техніки, одну одиницю реактивних систем залпового вогню та збили 15 російських безпілотників.