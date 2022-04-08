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Факти / Світ

Агресори примусово вивезли з Маріуполя до Росії та “ДНР” 31 тис. жителів – мер

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Маріуполь

Мер Маріуполя Вадим Бойченко стверджує, що із міста на територію Російської Федерації та так званої ДНР примусово вивезли 31 тис. місцевих жителів.

– За нашою інформацією, 31 тис. людей було примусово вивезено на територію Росії або так званої ДНР. Це вже верифіковані дані. Мирних жителів направляють із Маріуполя до фільтраційного табору, розташованого в Новоазовську. Люди чекають там тижнями. Фільтрація дуже жорстка – знімають відбитки, всю біометрику. Примушують підписувати різні документи, – розповів мер.

Він зазначив, що особливо жорстко там підходять до муніципальних співробітників чи людей, які пов’язані з держорганами.

За словами Бойченка, є люди, які готові дати свідчення про те, як їх примусово вночі під дулом автомата змушували залишити місто у невідомому напрямку.

– Потім вони опинялися в Астрахані, Томську, Тамбові або інших містах глибокого злидня Росії, – заявив міський голова.

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