Упродовж минулої доби війська РФ втратили ще близько 100 солдатів у повномасштабній війні в Україні. Загалом з кінця лютого втрати особового складу ворожих військ досягли 19 тис. осіб.

Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати путінських військ у війні в Україні з 24 лютого по 8 квітня орієнтовно склали:

• близько 19 тис. осіб особового складу (за добу втрати ворога зросли ще приблизно на 100 осіб);

• 700 танків (+2 за добу);

• 1 891 бойова броньована машина;

• 333 артилерійські системи (+1 за добу);

• 108 РСЗВ – реактивних систем залпового вогню;

• 55 одиниць засобів ППО;

• 150 літаків;

• 135 гелікоптерів;

• 1 361 одиниця автомобільної техніки (+3 за добу);

• 7 кораблів / катерів;

• 76 цистерн з ПММ;

• 112 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1 за добу);

• 25 одиниць спеціальної техніки;

• 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Дані втрат військ РФ постійно уточнюються, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій на території України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники продовжують готуватися до наступу на сході України. Свої основні зусилля ворог зосереджує на захопленні Маріуполя та веденні наступу в районі міста Ізюм.

Все ще ймовірні ракетні та авіаудари з території Білорусі по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ