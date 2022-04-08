Чоловіків, які незаконно виїхали, ловитимуть при поверненні в Україну – РНБО

Чоловіків, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення РФ, на зворотному шляху перевірятимуть, чи законний був виїзд.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. Він звернув увагу, що всі громадяни України, які виїжджали з країни – зафіксовані.

– Коли хтось повертатиметься на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно, – зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, що всі, хто виїхав після початку війни, й хто буде повертатися в Україну, повинні будуть пояснити, через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів.

Так, громадяни, які виїжджали у “відрядження”, повинні мати окремий документ від прикордонників.