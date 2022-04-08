Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 43 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>297 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Чоловіків, які незаконно виїхали, ловитимуть при поверненні в Україну – РНБО

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Олексій Данілов

Чоловіків, які виїхали з України  під час повномасштабного вторгнення РФ, на зворотному шляху перевірятимуть, чи законний був виїзд.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. Він звернув увагу, що всі громадяни України, які виїжджали з країни – зафіксовані.

– Коли хтось повертатиметься на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно, – зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, що всі, хто виїхав після початку війни, й хто буде повертатися в Україну, повинні будуть пояснити, через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів.

Так, громадяни, які виїжджали у “відрядження”, повинні мати окремий документ від прикордонників.

Читайте
Ядерний удар по Україні скасовується: Данілов заспокоїв українців

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка