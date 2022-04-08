Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що російські війська закінчують підготовку до нового масштабного наступу.

Про це Гайдай сказав в ефірі національного телемарафону.

На запитання журналіста, чи відчувається у Луганській області початок нового наступу російської армії, очільник обласної військової адміністрації відповів, що відчувається закінчення підготовки до наступу.

– Відчувається закінчення підготовки до наступу, до того масованого прориву, великої битви, яка і буде тут у нас на Луганщині та на Донеччині, – сказав Сергій Гайдай.

Він наголосив, що ворог постійно намагається прорвати лінію оборони. Наприклад, вчора з 4-ї ранку і цілий день йшов бій у Рубіжному.

– Він тільки пізно ввечері закінчився. Слава богу, закінчився добре для наших військових, тому що підбили декілька танків, декілька БТРів і десь до 50 ворогів знищили, – розповів Сергій Гайдай.

За його словами, йде збільшення обстрілів, спроб атак – але це ще не прорив.

Голова ОВА також повідомив, що люди прислухаються до закликів виїхати з регіону. Наприклад, лише вчора евакуювалися понад 1400 людей.

– Але ми продовжуємо закликати людей, скільки буде можливість це робити під обстрілами – виїжджати, – наголосив Сергій Гайдай.

Також голова Луганської обласної військової адміністрації вважає, що російські окупаційні війська стирають місто Попасна з лиця землі.