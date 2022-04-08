У Гусарівці на Харківщині російські загарбники катували та спалили трьох місцевих жителів.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, російські військові під час окупації с.Гусарівка Ізюмського району катували і після цього підпалили трьох місцевих жителів.

– Щоб замести сліди слідів своїх злочинів військові РФ накрили їх тіла перед підпалом шин від автомобіля. Після звільнення села від російських загарбників 7 квітня 2022 року в підвалі одного з будинків знайдені спалені частини тіл трьох осіб, – зазначили в прокуратурі.



Ізюмське райуправління поліції ГУ НП в Харківській області під процесуальним керівництвом окружної прокуратури вже почало досудове розслідування тортур і подальшого підпалу трьох місцевих жителів російськими загарбниками.

Також відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 348 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура