На Херсонщині російські загарбники зґвалтували вагітну 16-річну дівчину та 78-річну бабусю. Також вороги розстріляли човен, яким хотіли евакуюватися люди.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у соціальних мережах.

– Є новини, від яких кров холоне в жилах. Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку, – зазначив він.

Також Вілкул розповів, що 7 квітня на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку Світанок у Мар’янському Криворізькому районі росіяни розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області. Люди хотіли евакуюватися з окупованої частини Херсонської області.

– Розстріляли на воді Градами. На відстані 70 метрів від берега. У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. 13-річна дитина померла трохи пізніше. Семеро людей у ​​лікарні та двоє зникли безвісти. Це був сьомий рейс цього човна, – додав він.

Вілкул вважає, що окупанти знали, що там мирні люди, але розстріляли їх ракетами.

Водночас ЗСУ успішно борються з ворогом на далеких підступах до Кривого Рогу. Однак у межах міста впали уламки ворожої ракети, внаслідок чого одна людина пошкодила ногу.

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Джерело: Олександр Вілкул