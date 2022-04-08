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Факти / Україна

Окупанти стирають Попасну з лиця землі – голова Луганської ОВА

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти стирають Попасну з лиця землі – голова Луганської ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що російські окупаційні війська стирають місто Попасна з лиця землі.

Про це Гайдай сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вчора із самого ранку тривали потужні обстріли Попасної. Причому ворог обстрілює усім, чим тільки може: мінами, артилерією, наносить авіаудари.

– Важко передати словами, але якщо навіть бути поруч із Попасною, десь на трасі, то чітко видно і зрозуміло, що Попасну просто закидають мінами, артилерією – це і Град, і Смерч, і Урагани. Авіація бомбардує. Вони просто стирають все там з лиця землі, – сказав Гайдай.

Голова ОВА вважає, що окупантам зовсім не потрібне це місто – насправді їм треба буде потім просто безперешкодно пройти по цій території, щоб йти у наступ.

– Я можу сказати з усією відповідальністю – оркам не потрібна Луганська область, луганські міста взагалі. Їм потрібна “галочка” на географічному кордоні Луганської області, – наголошує Сергій Гайдай.

Крім того, окупанти ігнорують усі намагання місцевої влади організувати евакуацію населення. До того ж продовжують обстріли тих територій, де погоджували гуманітарні коридори.

Вчора зранку на Луганщині російські військові обстріляли житлові будинки в Гірському та Попасній, а вдень зосередили свої зусилля на Рубіжному, ввечері – на Лисичанську.

Фото: Сергій Гайдай – голова ОВА

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