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Факти / Україна

Окупанти забрали собі весь гуманітарний вантаж для Мелітополя – мер

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти забрали собі весь гуманітарний вантаж для Мелітополя – мер

Російські окупанти, погрожуючи водіям, нахабно забрали собі всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем для мелітопольців.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, у гуманітарному вантажі були ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті. Крім того, люди не мають змоги виїхати з Мелітополя.

Очільник міста заявив, що згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста – він взяв письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор.

– Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала. Випадок із гуманітарною допомогою для Мелітополя – яскравий приклад для всього цивілізованого світу того, що обіцянки Росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті, – наголосив Іван Федоров.

Він запевнив, що попри такі невдачі все одно продовжить боротися за Мелітопольський край.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що у місті деякі голови ОСББ пішли на співпрацю з окупантами та надають їм перелік квартир, з яких поїхали власники.

23 березня Федоров розповів, що ситуація у Мелітополі дуже важка – є значні проблеми з постачанням харчів, медикаментів та палива.

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