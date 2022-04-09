Член парламенту Британії Лайла Моран повідомила, що її колеги закликають до визнання президента Росії Володимира Путіна, а також армії РФ – терористами.

У британському парламенті хочуть очолити процес видачі міжнародного ордера на арешт російського президента.

– Путін та його армія вбивають ні в чому не винних українців. Ті санкції, які ми запровадили, були вкрай потрібні, але ми не можемо зупинятися на досягнутому, поки масово вбивають українців, – цитує Моран Guildhall.

За її словами, Британія зобов’язана очолити заклики до Міжнародного кримінального суду для того, щоб було ухвалено рішення про затримання Путіна.

– Настав час обходитися з путінською армією та найманцями так, як ми ставимося до терористів, використовуючи відповідні постанови уряду Британії. Ми маємо очолити заклики до Міжнародного кримінального суду з видачі міжнародного ордера на арешт Путіна, – наголосила вона.

Нагадаємо, 46 країн-членів ЮНЕСКО вирішили бойкотувати засідання Комітету всесвітньої спадщини, доки його очолює РФ.

Джерело: Guildhall