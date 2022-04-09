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Факти / Світ

У Британії заявили, що хочуть очолити процес видачі ордера на арешт Путіна

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна та Велика Британія

Член парламенту Британії Лайла Моран повідомила, що її колеги закликають до визнання президента Росії Володимира Путіна, а також армії РФ – терористами.

У британському парламенті хочуть очолити процес видачі міжнародного ордера на арешт російського президента.

– Путін та його армія вбивають ні в чому не винних українців. Ті санкції, які ми запровадили, були вкрай потрібні, але ми не можемо зупинятися на досягнутому, поки масово вбивають українців, – цитує Моран Guildhall.

За її словами, Британія зобов’язана очолити заклики до Міжнародного кримінального суду для того, щоб було ухвалено рішення про затримання Путіна.

– Настав час обходитися з путінською армією та найманцями так, як ми ставимося до терористів, використовуючи відповідні постанови уряду Британії. Ми маємо очолити заклики до Міжнародного кримінального суду з видачі міжнародного ордера на арешт Путіна, – наголосила вона.

Нагадаємо, 46 країн-членів ЮНЕСКО вирішили бойкотувати засідання Комітету всесвітньої спадщини, доки його очолює РФ.

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Джерело: Guildhall

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