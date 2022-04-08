У Бучі розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі під церквою

У Бучі почалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі. Як уточняється, ці люди загинули під час окупації Бучі російськими загарбниками.
– Дістали та оглянули вже 18 тіл. Є з осколковими пораненнями, але і з вогнепальними. 16 – з вогнепальними, а 2 – з осколковими та вогнепальними. Що це означає? Це означає, що цивільних убивали. Для нас це ще чергова історія драми, не лише військових злочинів, а й злочинів проти цивільних, – цитують віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину у пресслужбі Бучанської міськради.
Повідомляється, що на місці працюють експерти, слідчі також опитують свідків.
Мер міста Анатолій Федорук уточнив, що кожного загиблого збираються ідентифікувати та поховати індивідуально на місцевому цвинтарі у спеціально визначеному для цього секторі.
– Наразі фахівці працюють на місцях події, опитують очевидців, свідків, щоб задокументувати кожен злочин рашистів, – повідомили у пресслужбі міськради.
Генпрокурорка Ірина Венедиктова зауважує, що велика могила розташована просто біля церкви.
Комунальники ховали там жертв військових злочинів, які загинули внаслідок дій російських агресорів.
– Приблизно тут 67 тіл. Кожне оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. У тих, кого дістали, здебільшого вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких залишилися лише фрагменти. Частина загиблих була з документами, решту доведеться впізнавати родичам за одягом або іншими ознаками та ідентифікувати за ДНК, – написала Венедиктова у себе в Facebook.
За її словами, далі очікується кропітка робота щодо встановлення обставин смерті кожного.
– У нас уже є свідки того, як цих цивільних осіб рашисти вбивали за те, що вони просто йшли за хлібом чи ліками, розмовляли українською, допомагали волонтерам чи армії. Буча була одним із полігонів так званої “денацифікації”, а простіше кажучи, знищення українців. Ми вже маємо 100 сторінок даних військовослужбовців РФ – окупантів Бучі. Наше завдання максимум – встановити кожного, хто натискав на гачок та віддавав накази масово вбивати українців, використовувати тортури та зґвалтування як зброю, – резюмувала генпрокурорка.