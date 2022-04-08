У Бучі розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі під церквою

У Бучі почалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі. Як уточняється, ці люди загинули під час окупації Бучі російськими загарбниками.

– Дістали та оглянули вже 18 тіл. Є з осколковими пораненнями, але і з вогнепальними. 16 – з вогнепальними, а 2 – з осколковими та вогнепальними. Що це означає? Це означає, що цивільних убивали. Для нас це ще чергова історія драми, не лише військових злочинів, а й злочинів проти цивільних, – цитують віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину у пресслужбі Бучанської міськради.

Повідомляється, що на місці працюють експерти, слідчі також опитують свідків.

Мер міста Анатолій Федорук уточнив, що кожного загиблого збираються ідентифікувати та поховати індивідуально на місцевому цвинтарі у спеціально визначеному для цього секторі.

– Наразі фахівці працюють на місцях події, опитують очевидців, свідків, щоб задокументувати кожен злочин рашистів, – повідомили у пресслужбі міськради.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова зауважує, що велика могила розташована просто біля церкви.

Комунальники ховали там жертв військових злочинів, які загинули внаслідок дій російських агресорів.

– Приблизно тут 67 тіл. Кожне оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. У тих, кого дістали, здебільшого вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких залишилися лише фрагменти. Частина загиблих була з документами, решту доведеться впізнавати родичам за одягом або іншими ознаками та ідентифікувати за ДНК, – написала Венедиктова у себе в Facebook.

За її словами, далі очікується кропітка робота щодо встановлення обставин смерті кожного.