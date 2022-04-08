Україна отримала від Європейського Союзу грант на суму €120 млн

Європейська Комісія надала Україні грант у розмірі €120 млн у межах загального пакету надзвичайної фінансової допомоги Україні, оголошеної 24 січня.

Як повідомили у Мінфіні, ці кошти надали Україні на безоплатній та безповоротній основі.

– Я вдячний Європейському Союзу та Європейській комісії за непохитну підтримку українського народу, зокрема за глибоке розуміння ситуації, що склалася в Україні, та оперативність в ухваленні рішень, – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні пояснили, що €120 млн грантової допомоги будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету для фінансування найактуальніших видатків держави, зокрема пов’язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян, функціонуванням критичної інфраструктури та сектору безпеки.

Днями голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що ЄС надасть Україні €500 млн на озброєння. Також він нагадав, що ЄС вже погодив пакет у розмірі €1 млрд для надання зброї Україні.